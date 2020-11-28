Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi

Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı İstisu kasabasının görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı İstisu kasabasının görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan-Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Kelbecer'i boşalttı. İşgalden kurtarılan bölgeye Azerbaycan askerleri yerleşirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e bağlı İstisu kasabasının görüntüleri paylaşıldı. Anlaşma gereği Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu. Ancak bölgenin yol kapasitesinin ise kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı. (İHA)

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak

Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti

Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti

Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor

"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı