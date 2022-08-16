Azerbaycan 'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde Ermeni güçlerce döşenen mayınları temizleme faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Laçın ilinin doğu kesiminde bulunan Sarıbaba tepesinin kuzeybatısında Ermeni silahlı gruplar tarafından döşenmiş anti personel mayın tarlasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, özel ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda 991 anti-personel mayının güvenli bir şekilde çıkarılarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bakanlık, mayınların 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra 2021'de Ermenistan'da üretildiğini duyurdu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Ermenistan, Sarıbaba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Laçın'da bine yakın mayın imha edildi - Son Dakika

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