- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi - Son Dakika

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi
23.10.2020 17:40
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyü görüntülendi.
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Minbaşılı köyü görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyü görüntülendi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya yönelik başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinin Minbaşılı köyünün görüntülerini yayınladı.
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