Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi
07.12.2020 21:11
Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Sugovuşan köyü havadan görüntülendi.
Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Sugovuşan köyü havadan görüntülendi.
Ermenistan işgalinden 3 Ekim'de kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi. Baraj ve hidroelektrik santrali bulunan köyde, Ermenistan ordusunun işgali sırasında hasar alan evler görülüyor. Ağdere'ye giden ana yol üzerinde bulunan Sugovuşan köyü hem stratejik açıdan hem de turizm ve enerji açısından önemli bir noktada bulunuyor. Sugovuşan köyünde Karabağ bölgesine elektrik sağlayan 3 elektrik santrali bulunuyor. Ayrıca bu bölgede Ermenilerin işlettiği balık havyarı üretim tesisi de bulunuyor.
(İHA)
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