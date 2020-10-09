Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünden yeni görüntüler - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter'deki Talış köyünden yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter'deki Talış köyüne ait yeni görüntüler paylaştı. - BAKÜ
- Kaynak: İHA
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