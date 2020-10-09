Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünden yeni görüntüler - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter'deki Talış köyüne ait yeni görüntüler paylaştı. - BAKÜ

Son Dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar araştırma yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok

Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi