Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
28.11.2020 18:59
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan 25 Kasım'da Kelbecer'i Azerbaycan'a teslim etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
(Kamil Nadirli/İHA)
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