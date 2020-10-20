işgalden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi - Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi.
Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.
(Kamil Nadirli/İHA)
- Kaynak: İHA
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