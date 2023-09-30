Ateşkesi bozan Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 asker şehit - Son Dakika

Ateşkesi bozan Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 asker şehit

Son Güncelleme: 30.09.2023 18:16

Karabağ'da sağlanan ateşkesi ihlal eden Ermenistan, yeni bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan'ın Karabağ'da bir kez daha provokasyona kalkıştı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine ateş açtı. Çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda ağır yara alan yasa dışı Ermeni güçleri ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bakü'nün tansiyonu düşürmek için sergilediği iyi niyetli çabalarına rağmen Ermenistan Karabağ'da ateşkesi ihlal etti.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

KARABAĞ'DA 198 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda şehit olan askerlerin sayısını güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198'e yükseldiği bildirildi. Şehit askerlerin 186'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığına, 12'sinin ise İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, operasyonda şehit düşen ve kimliği belirlenemeyen 11 kişiden 6'sının asker olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, 1 sivilin de şehit olduğu ve 511 askerin yaralandığı operasyonda hayatını kaybeden 5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ateşkesi bozan Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 asker şehit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ateşkesi bozan Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 asker şehit - Son Dakika
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