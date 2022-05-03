Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

03.05.2022 16:15
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında Viyana'da yapılan normalleşme süreci üçüncü görüşmelerinde "somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında Viyana'da yapılan normalleşme süreci üçüncü görüşmelerinde "somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın üçüncü görüşmeyi Viyana'da gerçekleştirdiği ifade edildi.

Özel temsilcilerin, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarladığı vurgulanan açıklamada, "Özel temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti.

Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat'ta yine Viyana'da yapmıştı.

Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

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Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'la normalleşme süreci 3. görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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