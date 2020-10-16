Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ 'da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

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