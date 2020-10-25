Ermenistan ordusu Ağdam, Terter ve Ağcabedi bölgelerini hedef alıyor - Son Dakika

Ermenistan ordusu, Ağdam, Terter ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Ağdam, Terter ve Ağcabedi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. - BAKÜ