Ermenistan ordusu ateşkese uymuyor - Son Dakika

Ermenistan ordusu ateşkese uymuyor

26.10.2020 09:53
Ermenistan ordusu ateşkese uymuyor, System.String[]

Ermenistan ordusu Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine top atışlarıyla ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ediyor.

Ermenistan ordusu Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine top atışlarıyla ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ediyor.

ABD, dün akşam saatlerinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın bugün itibarıyla yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Ermenistan tarafından ihlaller de başlamıştı. Azerbeycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlallerine devam etiği kaydedildi. Açıklamada, Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine silahlı saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. - GENCE

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Ermenistan, Ateşkes, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan ordusu ateşkese uymuyor - Son Dakika

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