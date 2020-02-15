Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti - Son Dakika
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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti

7 saat önce

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti, System.String[]

Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek provokasyon yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.

Şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, cephe hattında durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan olduğu da vurgulandı.

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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