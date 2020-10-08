Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı - Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı

08.10.2020 13:36

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde kentindeki bir restoran ile evleri vurması sonucu 6 sivil yaralandı.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde kentindeki bir restoran ile evleri vurması sonucu 6 sivil yaralandı.

Ermenistan güçlerinin, işgal ettikleri Dağlık Karabağ'dan Berde kentine fırlattıkları füzeler, bir restoran ile ona yakın 2 eve isabet etti.

Kadim Berde adındaki restoranın bahçesine 2'den fazla füzenin düşmesi sonucu, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Restorandan kısa bir mesafede yer alan 2 evin yakınına da füzeler düştü ve burada bulunan 2 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim merkezlerine yönelik füze ile yaptığı saldırıda, başta restoran olmak üzere evlerde büyük hasarlar oluştu. Saldırıda park halinde olan 2 araç da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin top atışları sonucu bugün Azerbaycan'ın Goranboy ilinde 1 sivil hayatını kaybetmişti. Goranboy'un yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Gence de füzelerin hedefi olmuştu.

Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 31'e çıkmıştı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı
Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı         
13:12
Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı         
12:26
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi         
12:19
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı         
19:53
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 13:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da restoran ve evleri vurdu: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei