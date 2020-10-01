Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor - Son Dakika

Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.
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