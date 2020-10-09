Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi'yi ateş altına aldı - Son Dakika

Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi'yi ateş altına aldı
09.10.2020 14:31
Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi'de sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına aldı.
Ermenistan ordusu Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi'de sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına aldı.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. - BAKÜ
Son Dakika 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi