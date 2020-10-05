- Ermenistan, Beylegan, Berde ve Terter'de sivil yerleşim yerlerine saldırdı - Son Dakika

- Ermenistan, Beylegan, Berde ve Terter'de sivil yerleşim yerlerine saldırdı

TERTER - Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berde, Beylegan ve Terter'in bombalandığı ifade edildi. Saldırı sonrası açıklama yapan bir kişi "Onların niyetini biz biliyoruz. Alçaklığını, vicdansızlığını. Zaten bu halk onlardan korkmuyor ve hiçbir yere gitmeyecek. Biz ölüme gideceğiz, lazım gelse Ermenistan'a kadar gideceğiz. Çoluk, çocuk kadını, yaşlısı bize hiçbir şey olmaz bizin İlham Aliyev gibi Cumhurbaşkanımız var. Biz korkmayacağız" dedi.