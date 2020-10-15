Ermenistan ordusu cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldı - Son Dakika

Ermenistan ordusu cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldı

15.10.2020 08:27
Ermenistan ordusu cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldı, System.String[]

Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda cephe hattında farklı yönlere çekildi.

Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda cephe hattında farklı yönlere çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun devam ettiği aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-20, 1 D-30, 2 D-1 obüs, birkaç İHA ve askeri araçların imha edildiği bildirildi.

Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor

Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine sabah erken saatlerden itibaren ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, 15 Ekim, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan ordusu cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldı - Son Dakika

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