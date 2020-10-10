Ermenistan ordusu Hadrut'taki yerleşim yerlerine saldırıyor - Son Dakika

Ermenistan ordusu Hadrut'taki yerleşim yerlerine saldırıyor
10.10.2020 09:05
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
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