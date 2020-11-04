Ermenistan ordusu hedeflerinin imha anı - Son Dakika

Ermenistan ordusu hedeflerinin imha anı

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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