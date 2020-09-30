Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor - Son Dakika

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 5. Muhrip Alayının işgal altındaki Ağdere yerleşim biriminde konuşlu karargahı vuruldu. Düşman, ağır kayıplar verdi." denildi.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun kayıp vermeye devam ettiği bildirildi.

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