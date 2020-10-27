Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi - Son Dakika

Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi

27.10.2020 08:58
Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi, System.String[]

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Ekim gün boyunca ve 27 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi. Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 topu, 1 "Osa-AKM" ZRK, 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Ateşkes, Asker, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi - Son Dakika

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