Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi - Son Dakika

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım gün boyunca ve 5 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere ve Hocavend istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)