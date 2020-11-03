Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor - Son Dakika

Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor

03.11.2020 09:09
Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor, System.String[]

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım gün boyunca ve 3 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkiler ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemleri, 1 "KUB" uçaksavar füze sistemi, 9 topçu bataryası ve 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan, Ateşkes, Kasım, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı 2 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı Depremden saniyelerle kurtulan genç, hala kabusu yaşıyor: Kaldığım çadıra birisi girince yerin titrediğini hissediyorum CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var         
08:42
Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?         
08:03
Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi         
07:34
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, o anları anlattı: Saldırganlar, restoranı baştan sona taradı Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, o anları anlattı: Saldırganlar, restoranı baştan sona taradı         
04:59
Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu         
23:38
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı         
22:53
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 09:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei