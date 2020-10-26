Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek üçüncü ateşkesi de ihlal etti - Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek üçüncü ateşkesi de ihlal etti

26.10.2020 07:31
Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek üçüncü ateşkesi de ihlal etti, System.String[]

Dün üzerine anlaşılan ve bu sabah saatlerinde yürürlüğe giren Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki geçici insani ateşkes, diğer iki ateşkeste olduğu gibi Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermeni ordusu, Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedilmişti.

ERMENİSTAN ÖNCEKİ ATEŞKESLERİ DE İHLAL ETMİŞTİ

Buna göre, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek üçüncü ateşkesi de ihlal etti

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek üçüncü ateşkesi de ihlal etti - Son Dakika Dünya

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