Ermenistan ordusu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne roketle saldırdı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad şehrine yerel saatle 10.44'te roketle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının işgal altındaki Gubadlı bölgesinden gerçekleştirildiği, hiçbir sivilin yaralanmadığı aktarıldı.

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