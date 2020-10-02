Ermenistan ordusu, sivil yerleşim birimlerini vurmaya devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun roketatarlarla sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada Ermeni güçlerinin Şemkir ilinin Sabirkend köyü, Ağdam işinin Quzanlı, Berde kentine bağlı Emirli ve Tovuz işine bağlı Ağdam köyündeki sivil yerleşim birimlerine roketatarlarla saldırı düzenlediği bildirildi. - BAKÜ

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