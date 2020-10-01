Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor - Son Dakika

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
Tahrip olmuş evlerden detaylar Tahrip olmuş bir araç Zarar görmüş bir alışveriş mağazası Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.
Tahrip olmuş evlerden detaylar
Tahrip olmuş bir araç
Zarar görmüş bir alışveriş mağazası
Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.
Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.
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