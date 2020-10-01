Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor - Son Dakika

Tahrip olmuş evlerden detaylar

Tahrip olmuş bir araç

Zarar görmüş bir alışveriş mağazası

Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.