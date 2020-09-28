Ermenistan ordusu sivillerin evini vuruyor - Son Dakika

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu evlerin çatısına havan mermisi düştü.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerginlik sürerken Ermenistan ordusu sivil halkı hedef alıyor. Ermenistan ordusunun havan toplarıyla yaptığı saldırı sonucu Ağdam'ın Mireşelli köyünde evin üzerine havan topu mermisi isabet etti. Evine havan topu mermisi isabet eden Azad Ağayev, "Komşumla evimde oturuyordum. Havan topunun sesini duydum ve hemen yere yattım. Mermi evimin üzerine düştü. Evim berbat hale geldi. Sadece burası değil birkaç eve daha ateş açtılar. Sanki, orduya karşılık veremedikleri için sivil halkı hedef alıyorlar. Ailemi saldırıdan önce evden göndermiştim. Kendim ise evde kalıyordum" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası güvenlik nedeniyle köyde yaşayan halk bölgeden uzaklaştırıldı.

-İHA-