- Ermenistan ordusu Terter ve Ağdam sivil yerleşim birimlerini vurdu - Son Dakika

- Ermenistan ordusu Terter ve Ağdam sivil yerleşim birimlerini vurdu

BAKÜ - Ermenistan ordusunun Terter ve Ağdam'daki sivil yerleşim birimlerini vurması sonucu evlerde büyük hasar meydana geldi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ermenistan askeri birlikleri, Terter ve Ağdam bölgesindeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Top mermilerinin isabet ettiği evlerde büyük hasar meydana geldi.