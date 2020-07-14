Ermenistan ordusuna ait topçu birliklerinin vurulma anı havan görüntülendi - Son Dakika
Ermenistan ordusuna ait topçu birliklerinin vurulma anı havan görüntülendi
Azerbaycan ordusu, mevzilerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan topçu birliklerine, karşı saldırı düzenledi.
Azerbaycan ordusu, mevzilerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan topçu birliklerine, karşı saldırı düzenledi. Saldırıda topçu birliğinin yönetim noktası imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
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15.07.2020 02:07:31. #1.13#
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