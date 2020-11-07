Ermenistan ordusunca yoğun ateş altında tutulan Terter'de yaşayanlar evlerini bırakmıyor - Son Dakika

Ermenistan ordusunun yoğun ateş altında tuttuğu Azerbaycan'ın Terter ilinde yaşayanlar evlerini terk etmiyor.

Ermenistan kuvvetlerinin gün boyu top atışları ve misket bombası destekli Rus yapımı Smerch füzeleriyle vurduğu Terter kentinde birçok ev zarar gördü.

Çok sayıda ev ve apartmanın cam ve kapıları kırılırken, duvarlarında yıkıntılar oluştu.

Kenttin sessizliğini yoğun bomba sesleri bozarken, Azerbaycan ordusu da kentin çeşitli bölgelerinden atışlar gerçekleştiriyor.

İlde yaşayanların çoğu sığınaklarda yaşamlarını sürdürürken, bazıları ise kente geri döndü.

"İnşallah biz kendi topraklarımıza geri döneceğiz"

Talih Şükürov, savaş başladığında çocuklarının zarar görmemesi için evinden ayrıldığını, ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatarak, "Korkumuz yok. Evimize geri dönüyoruz. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Çocuklar için evden ayrılmıştık. Çekinmiyorduk. İnşallah biz kendi topraklarımıza geri döneceğiz, Allah'ın yardımıyla." ifadesini kullandı.

"Korkmuyoruz ki buradayız"

Yeni Kasaba adlı sitede yaşamını sürdüren Aybeniq Eliyeva, Terter'e geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Terter'e gitmeyin dediler ama bugün geldim. Korkmuyorum. Evimizi, buradaki evlatlarımızı bırakmıyoruz. Allah ordumuza zarar vermesin. Allah Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarını korusun." diye konuştu.

Oğlu Tural Elizade'nin top atışıyla yaralandığını belirten Eliyeva, şunları kaydetti:

"Top düştü. Oğlum kafasından yaralandı. Mahalle hep vuruldu. Topraklarımız yeter ki geri alınsın. Biz her şeyi düzelteceğiz. Korkmuyoruz ki buradayız. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bize yerlerimizin teminini sağladı. Yine de evimizdeyiz. Mutfaktan ve kapıdan vurdular. Kızımın yatak odasına geldi. Akşam da saldırı oldu. 'Gelme' dediler. Dedim ki 'geleceğim'. Allah askerlerimiz korusun. Yeter ki galibiyet bizim olsun."