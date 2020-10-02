Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmatlar görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmatlar görüntülendi
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ele geçirdi.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ele geçirdi.
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
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