Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı - Son Dakika

Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı

26.11.2020 20:31

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan ordusunun, savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı. Ermeni askerlerinin sığınacak yerlerinin olmaması ve beton zeminde yatması dikkat çekti.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonla karşılık vermişti. Operasyon kapsamında 27 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Ermenistan'ın anlaşmada yer alan bölgelerden çekilme süreci devam ederken, Ermeni güçlerinin sefalet içinde bulunduğu yeni görüntüler ortaya çıktı.

ERMENİ ASKERLERİNİN İÇLER ACISI HALİ

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan askerlerinin, savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, askerlerin sığınacak yerlerinin olmaması ve beton zeminde yatması dikkatlerden kaçmadı.

Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı

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Son Dakika Dünya Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı - Son Dakika Dünya


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