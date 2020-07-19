Ermenistan saldırılarını protesto eden grup Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Ermenistan saldırılarını protesto eden grup Anıtkabir'i ziyaret etti

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan'a destek olmak isteyen bir grup, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan'a destek olmak isteyen bir grup, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

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Türk ve Azerbaycanlı grup, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile "Azerbaycan'ın dostu dostumuz, düşmanı düşmanımızdır" yazılı dövizle Anıtkabir'in Tandoğan kapısı önünde toplandı.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu'nun da destek verdiği grup, daha sonra Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Ziyaret sonrası grup adına açıklama yapan Arzuman Azaflı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinerek, şunları söyledi:

"Azerbaycan'a yönelik saldırılar, Azerbaycan'ın topraklarının belli bir kısmının Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş olması sebebiyle dünyaya sesimizi duyurmak ve Azerbaycan devletinin her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygı ve teşekkürlemizi sunmak için buraya toplanmış bulunmaktayız.

Bu, Türkiye'de Azerbaycan'ı seven, destekleyen Türk kardeşlerimizle birlikte yapmış olduğumuz bir organizasyondur. Herhangi bir resmi kuruluş veya sivil örgütlerin değil, tamamen münferit olarak yapılan ve Azerbaycan'a verilecek olan bir destek toplantısıdır."

Ermenistan, Azerbaycan, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan saldırılarını protesto eden grup Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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