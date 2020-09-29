Ermenistan saldırısında aynı aileden ölen 5 sivilin evi görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdiği ev görüntülendi.
Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti. Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ermenilerin saldırısında evinin çatısına isabet eden havan topunun açtığı tahribat görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:34 - Kaynak: DHA
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