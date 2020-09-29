Ermenistan saldırısında aynı aileden ölen 5 sivilin evi görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti. Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ermenilerin saldırısında evinin çatısına isabet eden havan topunun açtığı tahribat görüntülendi.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok