Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden Azeriler anısına konser - Son Dakika

Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden Azeriler anısına konser
25.11.2020 12:19
Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Berde şehirlerinde füze saldırısında hayatını kaybedenler için internet üzerinden de yayınlanan konser düzenlendi.
Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Berde şehirlerinde füze saldırısında hayatını kaybedenler için internet üzerinden de yayınlanan konser düzenlendi.
ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Beyaz Salonda gerçekleştirilen konser yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az seyirci katılımıyla yapıldı.
Türk ve Azeri akademisyenler Can Özhan ile Samir Mirzayev'in verdiği konserde sanatçılar oda müziğinden örnekler seslendirdi.
Konser internet üzerinden de yayınlandı.
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi