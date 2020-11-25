Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden Azeriler anısına konser - Son Dakika

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Berde şehirlerinde füze saldırısında hayatını kaybedenler için internet üzerinden de yayınlanan konser düzenlendi.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Beyaz Salonda gerçekleştirilen konser yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az seyirci katılımıyla yapıldı.

Türk ve Azeri akademisyenler Can Özhan ile Samir Mirzayev'in verdiği konserde sanatçılar oda müziğinden örnekler seslendirdi.

Konser internet üzerinden de yayınlandı.