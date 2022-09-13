Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

13.09.2022 10:26
Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papikyan'ın Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.

Papikyan'ın bölgedeki durum hakkında Şoygu'yu bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, "Papikyan ve Şoygu, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımların atılması konusunda anlaştılar." ifadesine yer verildi.

Ermenistan'dan KGAÖ ve BMGK'ya başvuru kararı

Öte yandan, Ermenistan devlet televizyonu Pyerviy Kanal'da yayınlanan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin gece saatlerinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde, toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rusya'ya çatışmalarla ilgili resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
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