Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papikyan'ın Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.

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Son Dakika › Güncel › Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika

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