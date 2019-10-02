Ermenistan sınırında Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti
47 dakika önce
Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyünde yol çalışması yapan iş makinesini hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, açılan ateş sonucu kurşun isabet eden iş makinesinin şoförü Seferali Abışov'un hayatını kaybettiği belirtildi.
5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi