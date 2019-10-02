Son Dakika Haberleri: Ermenistan sınırında Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti
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Ermenistan sınırında Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

47 dakika önce

Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.

Ermenistan sınırında Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyünde yol çalışması yapan iş makinesini hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu kurşun isabet eden iş makinesinin şoförü Seferali Abışov'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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