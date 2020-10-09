Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi - Son Dakika

Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi

09.10.2020 19:11

Bir son dakika haberine göre - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

- Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi

BAKÜ - Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgelerine yapılan roketli saldırılar devam ediyor. Ermenistan'ın saldırısı sonucu Goranboy'daki Kızılhacılı kasabasında açık araziye düşen roket patlamadı. Olayın ardından bölgeye gelen Azerbaycan Milli Mayın Temizleme Ajansı ekipleri, patlamayan roketi kontrollü şekilde imha etti.

ANAMA görevlisi Medet Memmedov, "Ermenistan tarafından bölgeye atılan bombacıklı roket tespit edilmiştir. Bu roketin Smerch tipli olduğunu belirledik. Sivil yerleşim birimlerinin bulunduğu noktaya düştüğünden sivil halk hedef alınmıştır. Bu roketlerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu patlayıcı bombacıkların 9N235 modeli olduğu tespit edildi. Bu roketin genel ağırlığı 800 kilodur" dedi.

Öte yandan Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Berde kentindeki sivil yerleşim birimlerine fırlatılan 2 roket ise hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildi.

Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi
Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi
Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi
Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi

Ermenistan, Azerbaycan, Roket, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... - Ermenistan tarafından Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgesine atılan roket imha edildi - Son Dakika

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