Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu. - Son Dakika

Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu.
15.10.2020 13:17
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu.
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu. Resmi olmayan ilk bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. - TERTER
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