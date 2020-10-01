Ermenistan, Terter kentindeki sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Ermenistan'ın hedefindeki bölgelerden biri olan Terter, atılan havan mermileri tarafından talan edildi. Saldırının ardından kentteki bir çok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi.

Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın havan mermileriyle vurduğu Azerbaycan kentlerinden Terter'ye saldırılar sürüyor. Havan mermileri tarafından atılan havan mermileri tarafından kentteki bir çok yerleşim yeri harabeye döndü. Evleri hasar alan ve yaralanan siviller araçlarında barınıyor. Evleri yıkılan ve hayvanları Ermeni güçlerin saldırısında telef olan köylüler saldırıların bitmesini istiyor.