Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu - Son Dakika

Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu

07.10.2020 16:34
Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerinin kendi tanklarını vurduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerinin kendi tanklarını vurduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 düşman tankından oluşan bir konvoyun gece Hankendi'den ayrıldığı kaydedildi. Konvoyun ön cepheye ilerlediği bildirilen açıklamada cephe birliklerine ulaşmadan önce, zırhlı araç konvoyunun topçu birlikleri tarafından vurulduğu bildirildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Hankendi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu - Son Dakika

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