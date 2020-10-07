Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu - Son Dakika

Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerinin kendi tanklarını vurduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerinin kendi tanklarını vurduğunu duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 düşman tankından oluşan bir konvoyun gece Hankendi'den ayrıldığı kaydedildi. Konvoyun ön cepheye ilerlediği bildirilen açıklamada cephe birliklerine ulaşmadan önce, zırhlı araç konvoyunun topçu birlikleri tarafından vurulduğu bildirildi. - BAKÜ

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu

TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız