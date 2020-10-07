Ermenistan topçu birlikleri kendi tanklarını vurdu - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerinin kendi tanklarını vurduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 düşman tankından oluşan bir konvoyun gece Hankendi'den ayrıldığı kaydedildi. Konvoyun ön cepheye ilerlediği bildirilen açıklamada cephe birliklerine ulaşmadan önce, zırhlı araç konvoyunun topçu birlikleri tarafından vurulduğu bildirildi. - BAKÜ
- Kaynak: İHA
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