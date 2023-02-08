Ermenistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi - Son Dakika
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Ermenistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

08.02.2023 15:16
Ermenistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye ekip gönderdi.

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye ekip gönderdi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Erivan yönetimi, Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti.

Dün akşam saatlerinde hareket eden ekibin 57 kişiden oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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