Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Başbakan Nikol Paşinyan 'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Erivan yönetimi, Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi - Son Dakika

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