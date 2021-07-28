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Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda üç Ermeni askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda üç Ermeni askeri hayatını kaybetti

28.07.2021 12:11
Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda üç Ermeni askeri hayatını kaybetti, System.String[]

Geçen yıl Dağlık Karabağ bölgesinde iki ülke arasında yaşanan askeri gerginlikten bu yana görülen en kanlı çatışmalarda, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre üç Ermeni askeri yaşamını yitirdi.

Ermenistan- Azerbaycan sınırında geçen yıl Dağlık Karabağ bölgesinde iki ülke arasında yaşanan gerginlikten bu yana en kanlı çatışmalar yaşandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, üç askerinin yaşamını yitirdiğini, iki askerinin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermeni güçlerinin Kelbecer'deki mevzilerine ateş açması sonucu iki askerlerinin yaralandığını duyurdu.

İki ülkenin savunma bakanlıkları, çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Azerbaycan Ermenistan'ı "askeri provokasyon" yapmakla suçlarken, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise, Azerbaycan'ı "kasten gerginliği tırmandırmakla" suçladı.

Ateşkes uygulanıyor mu?

Dağlık Karabağ bölgesinde geçen yıl altı hafta boyunca süren çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra ermişti.

Rusya'nın arabulucu olduğu ateşkes anlaşması kapsamında Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmişti.

AFP'ye göre geçen bu süreçte 6.500 kişi hayatını kaybetti.

Ancak geçtiğimiz haftalarda bölgede silahlı gerginlik yeniden alevlendi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün geçen yılki çatışmalardan sonra geri aldığı Kelbecer bölgesi ile Sotk köyü arasındaki sınır bölgesinde, sabah saatlerinde çatışmalar yaşandığını, üç askerinin yaşamını yitirdiğini, iki askerinin yaralandığını duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise "Ermenistan'ın egemenliği altındaki bölgede yasadışı bir şekilde güçlerini bulundurmaya devam eden Azerbaycan tarafı kasten gerilimi tırmandırıyor" açıklamasını yaptı.

Buna karşın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerginliğin tırmanmasının bütün sorumluluğu Ermenistan'ın üzerindedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu iki askerinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın Rusya'nın önerisiyle yerel saatle 10:00'da başlaması öngörülen ateşkese uyduğu, buna karşın Ermeni güçlerinin tank ve havan saldırıları düzenlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cuma günü yaşanan çatışmalarda da bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetmiş, üç Ermenistan askeri yaralanmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda üç Ermeni askeri hayatını kaybetti

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda üç Ermeni askeri hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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