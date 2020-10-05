Ermenistan yine sivilleri hedef aldı, yaralılar olduğu açıklandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın işgal topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın yine sivilleri hedef aldığını Ağcabedi ve Beylegan'a yapılan saldırılarda yaralılar olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı mücadeleye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ermenistan yine sivil yerleri hedef aldı. Ermenistan, Azerbaycan'ın Ağcabedi ve Beylagan şehirlerini roketlerle vurdu. Bakanlık Ağcabedi ve Beylagan şehrlerini bombalığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.

(Murat Delice/İHA)