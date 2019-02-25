Ermut: "Dünyada Doğrudan Yatırımların Yüzde 1,5'ini Almak İstiyoruz.
1 saat önce
Ermut: "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz.
Ermut: "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:38 Kaynak: AA
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