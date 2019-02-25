Son Dakika Haberleri: Ermut: "Dünyada Doğrudan Yatırımların Yüzde 1,5'ini Almak İstiyoruz.

Ermut: "Dünyada Doğrudan Yatırımların Yüzde 1,5'ini Almak İstiyoruz.

1 saat önce

Ermut: "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz.

Ermut:
Ermut: "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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