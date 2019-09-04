Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Burada muazzam fırsatlar bulunuyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:34
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