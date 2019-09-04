Son Dakika Haberleri: Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz
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Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz.

Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Burada muazzam fırsatlar bulunuyor." dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:34 
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