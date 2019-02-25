Son Dakika Haberleri: Ermut: "Otomotivde Piyasadan Çıkma Anlamında Gelişme Olmayacak, Yeni Oyuncuların Girmesi Anlamında...

Ermut: "Otomotivde Piyasadan Çıkma Anlamında Gelişme Olmayacak, Yeni Oyuncuların Girmesi Anlamında...

32 dakika önce

Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir.

Ermut:
Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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