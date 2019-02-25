Ermut: "Otomotivde Piyasadan Çıkma Anlamında Gelişme Olmayacak, Yeni Oyuncuların Girmesi Anlamında...
32 dakika önce
Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir.
Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:30 Kaynak: AA
Bakan Açıkladı! Yeni Doğu Ekspresi Geliyor
2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı
Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçaklayan Profesör Hakkında Rapor Bekleniyor
Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı