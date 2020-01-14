Ernesto Valverde'nin Barcelona Teknik Direktörlüğünün En İyi Anları

Dört sene boyunca çalıştırdığı Athletic Bilbao'dan ayrılıp Temmuz 2017'de Barcelona'nın teknik direktörü olarak göreve gelen Ernesto Valverde, takımının başında geçirdiği iki sezonda iki La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.