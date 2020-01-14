Ernesto Valverde'nin Barcelona Teknik Direktörlüğünün En İyi Anları - Son Dakika
Son Dakika Spor Ernesto Valverde'nin Barcelona Teknik Direktörlüğünün En İyi Anları - Son Dakika Spor

Ernesto Valverde'nin Barcelona Teknik Direktörlüğünün En İyi Anları

13 dakika önce

Dört sene boyunca çalıştırdığı Athletic Bilbao'dan ayrılıp Temmuz 2017'de Barcelona'nın teknik direktörü olarak göreve gelen Ernesto Valverde, takımının başında geçirdiği iki sezonda iki La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.

Dört sene boyunca çalıştırdığı Athletic Bilbao'dan ayrılıp Temmuz 2017'de Barcelona'nın teknik direktörü olarak göreve gelen Ernesto Valverde, takımının başında geçirdiği iki sezonda iki La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.

Ernesto Valverde'nin Barcelona Teknik Direktörlüğünün En İyi Anları

Athletic Bilbao, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:19 
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